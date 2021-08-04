إعدام 592 كيلو مواد الغذائية و 4 آلاف لتر خل وعصائر مغشوشة في أسوان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان، بإعدام كميات من المواد الغذائية المختلفة المغشوشه وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك عقب صدور قرار النيابة بالموافقة على الإعدام، حيث تم إعدام كمية 592 كجم من المواد الغذائية المختلفة، بالإضافة لكمية 4000 لتر خل وعصائر، وذلك بالمدفن الصحي المحكوم المخصص لذلك.

كانت الكميات المذكورة قد تم ضبطها خلال وقت سابق في حملة تفتيش على الأسواق، وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية بمركز أسوان .

وتأتي تلك الحملات في إطار سعى مديرية الشؤون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.