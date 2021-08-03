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خبير اقتصادي: الصناعات الاستراتيجية تحظى باهتمام كبير من القيادة المصرية

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خبير اقتصادي: الصناعات الاستراتيجية تحظى باهتمام كبير من القيادة المصرية خبير اقتصادي: الصناعات الاستراتيجية تحظى باهتمام كبير من القيادة المصرية

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قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح مدينة الصناعات الغذائية بالسادات يؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع كل القطاعات على التوازي.

وأضاف شادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القطاعات الاستراتيجية تحظى باهتمام كبير من القيادة المصرية وكل شهر نشهد افتتاح مصانع لمختلف المنتجات.

وأوضح أن العالم يتوجه حاليًا للقطاعات رأسية أو طولية بتجميع عدد من المصانع في مكان واحد ومصر تسير على نهج المجمعات في مختلف القطاعات، وهو ما يوفر العديد من المزايا أمام المصنعين والموردين.

المصرى اليوم

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