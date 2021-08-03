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الاتحاد السكندري يستعد للزمالك بالفوز على خورشد 20-1

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الاتحاد السكندري يستعد للزمالك بالفوز على خورشد 20-1 الاتحاد السكندري يستعد للزمالك بالفوز على خورشد 20-1

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق خورشد 20 - 1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بمنطقة سموحة، في إطار استعدادات الفريق السكندري لمواجهة .

وقام حسام حسن، المدير الفني لزعيم الثغر، بإشراك عدد من اللاعبين البدلاء، من أجل تجهيزهم فنيًا وبدنيًا للمواجهات المقبلة.


ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، المقرر لها 6 الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى.

يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس، في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 10 لقاءات، والهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكهم 32 .

المصرى اليوم

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