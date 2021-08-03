بالأسماء..إصابة 14 شخصا في تصادم سيارين ملاكي وميكروباص في الفيوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار



اصيب 14 شخصًا بينهم طفلتان، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص، بالطريق السياحي أمام شركة المحلات على ضفاف بحيرة قارون بالفيوم.

وأكد مصدر مسؤول بإسعاف الفيوم، أن أسماء 14مصاباً، بينهم طفلتان، وأسرة كاملة، بعدما تعرضوا لحادث تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي، بسبب السرعة الزائدة على طريق السياحى ببحيرة قارون أمام شركة الملاحات.

وجاء الحاث نتيجة سير إحدى السيارات في حارة غير مخصصة لها، وفوجئ السائقان بسيارة ثالثة في مواجهتهما، فاصطدما قبل أن يتفادى أحدهما الاصطدام بالآخر، ما أسفر عن إصابة مستقلي السيارتين بكسور متفرقة، وتوقفت حركة المرور على طريق بحيرة قارون، بينما هرع المارة لانتشال المصابين من داخل السيارتين لحين وصول الإسعاف، وتم نقلهم لمستشفى أبشواي المركزي.

وجاءت أسماء المصابين في السيارة الميكروباص كالتالي :

- إيمان عبدالتواب عبدالعليم- 48 عاما، مصابة بكسر بالساعد الأيمن والقدم اليمنى.

-هاني محمد حامد على فرج - 29 عاما مصاب بكسر بالقدم اليمنى واليسرى.

- نورا عبد اللطيف عبدالرازق عمار- 27 عاما- مصابة بكسر بالساق اليسرى.

- وابنتها ياسمين فرج محمد عبد العزيز سعداوي- 9 أعوام- مصابة بكسر بالقدمين والفخدز

- أسماء ربيع عشري عبدالحميد- 23 عاما- مصابة بكدمات بالظهر والوجه حول العين اليسرى وكدمات بالأقدام اليمنى واليسرى.

- سماح صالح على مبروك - 48 عاما- كسر بالساق اليسرىز

- وابنتها ريماس بدر جبريل حسين- 8 أعوام - مصابة بكسر بالقدم الأيسر.

- بدر جبريل حسين حمد - 53 عاما- بكدمات بالظهر والصدر.

- مصطفى بدر جبريل حسين- 17عاما- كدمات بالظهر.

- كريمة السيد عبدالتواب طلبة - 42 عاما- بكسر بالساق الأيسر.

أما مصابي السيارة الملاكي كالتالي :

- أشرف على مفتاح- 30عاما- كسور مضاعفةز

- أحمد محمد محمود- 32 عاما كسر بالساق اليسرى.

- نسمة أحمد محمد حسين- 49 عاما- بكسور مضاعفة.

- أشرف محمد على مسعود - 43 عاما - كسور مضاعفة وكدمات.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، من رئيس إدارة البحث الجنائى بحادث تصادم سيارة ملاكى بميكروباص وحدوث عدد من الأصابات، وتبين من التحقيقات تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا من الركاب بأصابات متعددة.

وعلى الفور تم الدفع بـ 10سيارت اسعاف لموقع الحادث، وتم نقل 10 مصابين إلى مستشفى ابشواى المركزى، و4 إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.