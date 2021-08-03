إسرائيل تستعد لاستقبال أول طالبة جامعية إماراتية

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قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن جامعة حيفا تستعد لاستقبال أول طالبة إماراتية لدراسة التمريض في كلية إسرائيلية في شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب االصحيفة العبرية تستعد الطالبة الإماراتية، سمية المهيري، ذات الثلاثين عام، لدراسة التمريض في كلية«الرفاهية والصحة» _ المختصة بعلوم التمريض التابعة لجامعة حيفا على مدى أربع سنوات، وبذلك تصبح أول طالبة جامعية إماراتية تدرس في جامعة إسرائيلية.

وبحسبما أوردته الصحيفة العبرية، فأن سمية المهيري ناشطة اجتماعية معروفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأن قرار انضمامها لجامعة حيفا الإسرائيلية، جاء خلال زيارة قام بها رئيس الجامعة رون روبين، في شهر مايو الماضي إلى الإمارات.

ونقلت صحيفة «يدعوت أحرونوت» عن رون روبين، رئيس جامعة حيفا ترحيب جامعته بسمية المهيري، موضحًا أن ذلك يعد «علامة طيبة حيال السلام الدافئ بين البلدين».

وتوقع رئيس جامعة العب حيفا أن هذا الحدث سيؤدي إلى توافد الكثير من الطلاب الإماراتيين إلى إسرائيل، بدعوى الحصول على ثقافة عالية ونوعية مختلفة، إضافة إلى التعرف على تجربة دراسية فريدة من نوعها على حد وصفه.

يذكر أن البحرين والإمارات وقّعتا على«اتفاق سلام» مع الاحتلال الإسرائيلي في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.