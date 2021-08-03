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تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في 3 أشهر

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تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في 3 أشهر تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في 3 أشهر

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أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيلها 24832 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، في أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ 5 مايو الماضي.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن السلطات الصحية التركية أجرت خلال اليوم الأخير 256 ألفًا و163 اختبارًا، وكشفت عن 24832 إصابة جديدة وسجلت 126 وفاة.

يذكر أن تركيا سجلت في 16 إبريل الماضي أكبر حصيلة يومية لإصابات خلال الوباء، وبعد ذلك تراجعت معدلات الإصابات تدريجيًّا.

وفي يونيو والنصف الأول من يوليو الماضي استقرت الإصابات عند ما بين 5 و7 آلاف حالة جديدة يوميًّا، لكنها عاودت الارتفاع منذ منتصف الشهر الماضي.

المصرى اليوم

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