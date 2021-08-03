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سعد سمير لاعب الاهلى يخوض تجربة الدفن برمال سيوة

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شهدت الايام القليلة الماضية، تواجد اللاعب سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في واحة سيوة حيث يخوض تجربة الدفن برمال واحة سيوة بمنطقة الدكرور ، اثر تعرضه لاصابه مؤخرا ، مؤكدا على جمال واحة سيوة .

وحرص على التقاط الصور التذكارية بالمواقع السياحية ، تجدر الاشارة ان موسم السياحة الاستشفائية بسيوة يبدأ منتصف يونيو وينتهى منتصف سبتمبر من كل عام .

ويستفيد منه عدد كبير ممن يعانون من أمراض الروماتيزم والروماتيد والام المفاصل والرطوبة ، وتتضمن واحة سيوة بحيرات الملح، وعيون المياه الكبريتية ، والدفن بالرمال وهناك عدد من الدراسات العلمية التى تمت في هذا الخصوص التى اثبتت جدوى رمال جبل الدكرور في العلاج من الامراض.
محمد عمران جيرى نائب رئيس مجلس ادارة جمعية ابناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة.

سعد سمير لاعب الاهلى فى سيوة
سعد سمير لاعب الاهلى فى سيوة

المصرى اليوم

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