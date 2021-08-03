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محافظ البحر الأحمر يهنئ مدير الأمن الجديد بتولي مهام منصبه

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محافظ البحر الأحمر يهنئ مدير الأمن الجديد بتولي مهام منصبه محافظ البحر الأحمر يهنئ مدير الأمن الجديد بتولي مهام منصبه

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قدم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، التهنئة إلى اللواء محيي سلامة، بمناسبة توليه مهام مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، متمنياً له النجاح والتوفيق في عمله، والارتقاء بمستوى الآداء الأمني بالمحافظة.

وأشاد محافظ البحر الأحمر خلال زيارته لمديرية الأمن، الثلاثاء، بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى أن نشر الأمن في ربوع يدعم ملف التنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا في ظل توافر الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون.

من ناحيته، أعرب مدير أمن البحر الأحمر الجديد عن تقديره وشكره للمحافظ على هذه اللفتة الطبية على تهنئته بتولي مهام المسئولية الجديدة، والتي تعكس حرص المحافظ على دعم جهود الشرطة بالمحافظة، مؤكداً استمرار مديرية الأمن في التعاون الجاد مع الجهاز التنفيذي للحفاظ على هيبة الدولة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين والسياح.

المصرى اليوم

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