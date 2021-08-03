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تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة بحي عتاقة في السويس

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تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة بحي عتاقة في السويس تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة بحي عتاقة في السويس

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قرر المجلس التنفيذي لمحافظة السويس، الثلاثاء، تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة بأحد مناطق مشروع التطوير الحضارى لعواصم المحافظات بنطاق حى عتاقة، مؤكدا توفير جميع الخدمات التجارية والتعليمية لكل منطقة سكنية جديدة، كما قرر تخصيص قطعة أرض لصالح المجلس القومى للمرأة بنطاق حى السويس بمساحة 750 م2.

ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض على طريق السويس الإسماعيلية لنقل معارض السيارات ومراكز الصيانة بنطاق الأحياء الخمسة خارج الكتلة السكنية من خلال إنشاء سوق للسيارات، مع توفير كل الخدمات والتأمين بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ومديرية الأمن والمرور والصحة والحي.

المصرى اليوم

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