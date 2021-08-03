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واشنطن: الرد المتناسب على هجوم الناقلة قادم ونتشاور مع الحكومات في المنطقة بشأن الرد

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واشنطن: الرد المتناسب على هجوم الناقلة قادم ونتشاور مع الحكومات في المنطقة بشأن الرد واشنطن: الرد المتناسب على هجوم الناقلة قادم ونتشاور مع الحكومات في المنطقة بشأن الرد

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرد المتناسب على استهداف ناقلة «ميرسير ستريت» قبالة سواحل عمان قادم، وأن واشنطن تتشاور مع الحكومات في المنطقة بشأن الرد.

أفادت قنوات غير رسمية تابعة للحرس الثوري نقلًا عن مصادر أمنية مساء الثلاثاء، بأن القوات الإيرانية وجميع الفصائل التابعة للمقاومة في المنطقة ليست متورطة بأي حادث بحري في بحر عمان.

وأكدت المصادر الأمنية أن الأنباء التي تدعي تورط إيران بهذه الأحداث ليست إلا محاولات خبيثة لتهيئة الرأي العام لتوجيه ضربات ضد إيران.

وشددت المصادر الأمنية على أن طهران سترد بقوة على أي اعتداء، وأن ردها سيكون مدمرًا على أي قوة معتدية.

وأشار متحدث الخارجية البريطانية إلى أن الوزارة شرعت بشكل عاجل في التحقيق بحادث سفينة ساحل الإمارات، وذلك بعد أن تحدثت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تعرض السفينة للخطف.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن سفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية تعرضت للخطف وإن منفذي العملية يرتهنون طاقمها.

المصرى اليوم

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