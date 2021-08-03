أخبار عاجلة

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021 -
الجمهوريون يقترحون عزل بايدن من منصبه بعد الأحداث الكارثية في أفغانستان -
ورش كورشيه بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل -
بايدن حول الانسحاب من أفغانستان: لن أكرر أخطاء الماضي -
مجلة أمريكية تقترح معاقبة باكستان بعد هزيمة واشنطن أمام « طالبان » -
إبراهيم عادل: تركيزي مع بيراميدز وأسعى لقيادته للمنافسة على البطولات -
سموحة يهزم المصري في لقاء الفرص الضائعة -
"الأونروا" تشكر المملكة على دعمها السخي لبناء مدرسة ومركز صحي بمخيم عايدة في "بيت لحم" -
لجنة التوطين بجدة تضبط تشغيل عمالة وافدة في مكاتب العقار -
العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الرئيس الجزائري ينهي مهام قائد الدرك الوطني

Print
الرئيس الجزائري ينهي مهام قائد الدرك الوطني الرئيس الجزائري ينهي مهام قائد الدرك الوطني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، مهام اللواء نور الدين قواسمية قائد الدرك الوطني.

وأشرف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 1 أغسطس 2021، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد يحي على والحاج قائدا للدرك الوطني، خلفا للواء نور الدين قواسمية.

وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: «باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في الأول من أغسطس 2021، أنصب رسميا العميد يحي على والحاج قائدا للدرك الوطني، خلفا للواء نور الدين قواسمية».

وأضاف: «عليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة».

وبعدها قام الفريق بتسليم العلم الوطني إلى القائد الجديد والمصادقة على محضر تسليم السلطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

الجمهوريون يقترحون عزل بايدن من منصبه بعد الأحداث الكارثية في أفغانستان

الجمهوريون يقترحون عزل بايدن من منصبه بعد الأحداث الكارثية في أفغانستان

ورش كورشيه بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

ورش كورشيه بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

بايدن حول الانسحاب من أفغانستان: لن أكرر أخطاء الماضي

بايدن حول الانسحاب من أفغانستان: لن أكرر أخطاء الماضي