الرئيس الجزائري ينهي مهام قائد الدرك الوطني

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، مهام اللواء نور الدين قواسمية قائد الدرك الوطني.

وأشرف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 1 أغسطس 2021، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد يحي على والحاج قائدا للدرك الوطني، خلفا للواء نور الدين قواسمية.

وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: «باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في الأول من أغسطس 2021، أنصب رسميا العميد يحي على والحاج قائدا للدرك الوطني، خلفا للواء نور الدين قواسمية».

وأضاف: «عليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة».

وبعدها قام الفريق بتسليم العلم الوطني إلى القائد الجديد والمصادقة على محضر تسليم السلطة.