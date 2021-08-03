«انتي وعيالك تنزلوا الشارع عشان محتاج فلوس»: زوج يعذب زوجته ويجبرها وأولاده الـ 5 على التسول

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«فصل جديد من من فصول ظلم الانسان»، هذا ما تجسده حكاية شيماء التي أوقعها القدر مع زوج لا يعرف الرحمة بحسب وصفها إذ أذاقها هي واطفالها كل ألوان التعذيب واجبرهم على التسول من أجل الإنفاق على ملذاته .

بكلمات متهدجة وصوت مبحوح بدأت شيماء السيد 36 سنة رواية قصتها لـ «المصرى اليوم» قائلة: الحكاية بدأت منذ 15 سنة لما انفصلت عن زوجها الأول وارتبط بزوجي الحالي «محمد» وتوسمت فيه الخير في بناء أسرة وتربية طفلي ثمرة زواجي الأول.

وأضافت شيماء، أن زوجها الشهير بـ «محمد شقاوة»، كان يمتلك تاكسى أجرة وانجبت منه 5 أطفال ثم اكتشفت أنه مدمن شرب المخدرات والكحوليات وبدأ في الإعتداء على بالضرب ثم بدد كل ممتلكاته وباع شقة الزوجية وانتقلوا للعيش في شقة «قانون جديد» ثم باع السيارة الأجرة .

وأضافت شيماء لـ «المصرى اليوم»: الأمور تطورت خلال الخمس سنوات الأخيرة إذ بدأ زوجها يزيد من حدة ضربها والاعتداء عليها هي وأطفالها ثم أجبرها على التسول لتوفير ثمن المخدرات وعندما رفضت في بادىء الأمر التعدي عليها وعذبها وهددها بالقتل، وقال «انت وعيالك تنزلوا الشارع أنا محتاج فلوس».

وتابعت «كان يضربني أنا وأولادي اللي خلفتهم منه وعددهم 5، عشان ننزل نتسول عشان نجيبله السجائر ويعرف هو كمان يجيب مخدرات وخمور اللي كان متعود عليها، وأنا خريجة معهد فني، لكن كنت مجبرة مع أولادي على التسول عشان نوفر فلوس الحاجة اللي هو عايزها».

وأوضحت شيماء أنها قضت أخر 5 سنوات في تعذيب لا ينتهي، بدأ بالضرب ثم التعدى عليها بالأسلحة البيضاء والآلات الحادة وإحداث الكثير من الجروح بجسدها. مشيرة إلى أن الأمور تطورت بعد عيد الأضحى ووصلت ذروتها بعد أن مزق شعر رأسها ثم حلقه «زيرو» ولم يكتفى بذلك بل جردها من ملابسها وضربها وتبول على وجهها .

وأكدت أن الزوج احتجزها بالشقة التي حولها إلى سلخانة تعذيب حتى تمكنت والدتها من إبلاغ الشرطة التي نجحت في تحريرها والقبض على الزوج وتحرير محضر بالواقعة واحالته إلى النيابة العامة.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة التي أجراها خالد بركات مدير نيابة محرم بك بإشراف المستشار محمود الغايش المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية والتي حملت رقم (١٧٩٠٣ لسنة ٢٠٢١) جنح محرم بك ‘ فإن الشرطة نجحت في تحرير الزوجة من الشقة سكنها بشارع الصفا والمروة بمنطقة عزبة الصبحية دائرة قسم شرطة محرم بك وألقى القبض على الزوج، كما تم تحريز بعض الآلات المستخدمة في عملية التعذيب .

وأمرت النيابة بحبس الزوج بتهمة الإتجار بالبشر، واستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليها كما استمعت اليوم الثلاثاء إلى أقوال والدتها على أن يتم غدا الاستماع إلى ضابط المباحث شاهد الإثبات في القضية .

فيما تسلم مدير النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المجني عليها، وأكد التقرير «أن الجروح الموصوفة بجسد المجني عليها جائز حدوثها وفقا لروايتها».