يمنع بيع الدقيق بالسوق السوداء .. نائب رئيس شعبة المخابز: قرار تحريك سعر الرغيف تأخر كثيرًا

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أشاد عبداللطيف وهبة، نائب رئيس شعبة المخابز، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تحريك سعر الخبز، قائلًا: «هذا القرار تأخر كثيرا، ويهدف لحل مشكلة رغيف الخبز، لأن مفيش شيء بـ5 قروش»، مضيفا أن جميع الرؤساء السابقين لم يقتحموا هذا الملف، لذلك نحيي الرئيس السيسي على هذا القرار.

وتابع «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن بعض المواطنين يهدرون الخبز بنسبة تتراوح ما بين 60 لـ80%، والبعض الآخر يريد الحصول على ثمن رغيف الخبز، وليس الخبز، مشيرًا إلى أن هذا القرار من شأنه توفير الدقيق، ومنع بيعه في السوق السوداء من قبل أصحاب النفوس المريضة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجّه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مضيفا خلال كلمته على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، اليوم الثلاثاء، أنه جاء الوقت لزيادة ثمن رغيف الخبز، معقبًا: «الناس يقولوا ده كلام خلي وزير التموين يشيلها لا أنا اللي أشيلها قدام بلدي وناسي، مش معقول ادي 20 رغيف بثمن سيجارة هذا الامر لا بد أن يتوقف».