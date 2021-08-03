إيهاب جلال يستعين بالشباب في قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، قائمة لاعبيه، التي ستنتظم في معسكر مغلق بالقاهرة، استعدادًا لمباراة بيراميدز، المقرر لها غدًا الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة استدعاء مجموعة من اللاعبين الشباب، وهم عبد الرحمن صلاح حارس فريق الشباب مواليد ٢٠٠٠ بجانب محمد إيهاب ظهير أيسر فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ فضلًا عن عودة حسين السيد وعبد الله جمعة ظهيري الفريق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع: مروان الصحراوي، باهر المحمدي، محمد هاشم، مصطفى الزناري، عبدالله جمعة، محمد بيومي، حسين السيد، محمد إيهاب.

خط الوسط: محمد حسن، محمد عادل، عماد حمدي، محمود دونجا، عمر الوحش، محمد صادق، أحمد مصطفى، أحمد مدبولي، محمد الشامي، محمد عبد السميع، أري بابل.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شيلونجو، شكري نجيب.