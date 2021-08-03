على ماهر يطالب لاعبى المصرى بنقاط مباراة المقاولون العرب

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شدد علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على لاعبي الفريق بضرورة تحقيق نقاط المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

وأكد ماهر للاعبيه أن مباراة المقاولون صعبة نظرًا لحساسية موقف المنافس الذي يعاني من شبح الهبوط بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حققها مؤخرا، إلا أن المصري يستطيع تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة التي تبعده عن المنافسين على المركز الثالث بجدول الترتيب والذي يؤهل صاحبه للعب فى الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحتل المصري المركز الثالث حاليا برصيد 43 نقطة ويواجه منافسة شرية مع الثلاثي بيراميدز صاحب المركز الرابع برصيد 41 نقطة والاتحاد السكندري وسموحة أصحاب المركزين الخامس والسادس برصيد 41 و40 نقطة على الترتيب.