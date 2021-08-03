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النيابة العامة تحذر من تسهيل دخول المتسللين للمملكة

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أكدت أنها جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا

النيابة العامة تحذر من تسهيل دخول المتسللين للمملكة

حذرت النيابة العامة من تسهيل دخول المُتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له جريمة، موضحة أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة (15) سنة وغرامة مليون ريال، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالأمانة والشرف.

وقالت عبر حسابها على تويتر: "يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال - مع علمه بذلك- بعقوبات تصل إلى مليون ريال، والسجن مدة لا تقل عن (خمس) سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة، مع مصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط".

وأضافت "في حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة- يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية".


وتابعت "في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقب بغرامة مالية تصل إلى مبلغ (500.000) ألف ريال".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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