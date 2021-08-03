حصر المحال التجارية المستغلة وغير المستغلة بمحطة السكة الحديد بالأقصر

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وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجنة لحصر الأصول المستغلة وغير المستغلة من المحال التجارية بمحطة السكة الحديد بالأقصر.

وشكل العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، لجنة تتولى الانتقال لحصر كل المحال التجارية الكائنة شمال وجنوب محطة السكة الحديد بالأقصر على الطبيعة، وعمل مجموعات عمل لتسجيل كل البيانات الخاصة بتلك الأصول المستغلة وغير المستغلة وحصرها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بهذا الشأن وعرض تقرير مفصل على رئيس المدينة فور الانتهاء من أعمال اللجنة لإعادة استغلال هذه الأصول الاستغلال الأمثل.