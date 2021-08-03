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داعية يروي قصة حكم عمر بن الخطاب على نجل عمرو بن العاص بسبب قبطي

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داعية يروي قصة حكم عمر بن الخطاب على نجل عمرو بن العاص بسبب قبطي داعية يروي قصة حكم عمر بن الخطاب على نجل عمرو بن العاص بسبب قبطي

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قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن عبدالله بن عمرو بن العاص، تسابق مع «قبطي» أي شخص من أهل في هذا الوقت، فسابقه القبطي.

وتابع الداعية الإسلامي، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: فما كان من عبدالله إلا أن ضرب القبطي قائلا: «أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟!»، فسافر القبطي لأمير المؤمنين يشتكي نجل عمرو بن العاص، فقام أمير المؤمنين باستدعاء عمرو بن العاص ولي مصر ونجله، وسأله عن القصة، فأقر نجل عمرو بن العاص بالقصة.

ولفت الداعية الإسلامي إلى أن عمر بن الخطاب طلب من القبطي ضرب نجل عمرو بن العاص ولي مصر، وبعد ذلك طلب منه ضرب صلعة عمرو بن العاص، قائلاً: «والله ما فعلها إلا بسلطان أبيه»، فما كان من القبطي إلا أن قال: «لا يا أمير، إنما ضربت من ضربني»، ثم قال عمر بن الخطاب مقولته المشهورة لعمرو بن العاص: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!».

المصرى اليوم

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