محافظ الغربية يناقش آليات مشاركة «متطوعي المحافظة» في «حياة كريمة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الثلاثاء، اجتماعاً مطولاً على مدار ٣ ساعات بفريق متطوعي الغربية، لمناقشة آليات دمجهم والاستفادة من مهارتهم في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري بمركز زفتى.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ وجود كوادر شبابية بالفريق تستطيع المحافظة الاعتماد عليهم لخلق حالة من الدعم الكامل لتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية، من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكل الجوانب وتقديم كل الخدمات.

ووأوضح رحمي خطة المحافظة في تنفيذ ١٠٨٨ مشروع بتكلفة ٣ مليارات جنيه داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابعا بمركز زفتى، مؤكدا أن جميع القرى ستحظى بالتطوير ولكن هناك توقيتات للعمل في كل قرية، وسيشعر أهالي زفتى بمدى التغيير عقب الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات، وستكون قريتي نهطاي وتفهنا العزب أولى القرى التي سيتم الانتهاء منها خلال ٤ أشهر.

من جانبهم، أعرب الشباب عن سعادتهم البالغة بالخطوة الإيجابية من المحافظة لدمجهم في المبادرة والاستفادة من قدراتهم لخدمة أهالي المحافظة ،وهو الأمر الذي سيساهم في دعم المواطنين بمركز زفتى إلى جانب تطوير قدراتهم ومهارتهم بشكل عملي، كما طرح الشباب أفكار بناءة لتيسير العمل بالمبادرة في مجالات التنمية البشرية، التمكين الاقتصادي، سكن كريم والمتابعة الميدانية.