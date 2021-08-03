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"ميرور": بريطانيا أرسلت قوات خاصة لتنفيذ عملية هجومية ضد إيران

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"ميرور": بريطانيا أرسلت قوات خاصة لتنفيذ عملية هجومية ضد إيران "ميرور": بريطانيا أرسلت قوات خاصة لتنفيذ عملية هجومية ضد إيران
تضم العشرات من أفراد النخبة

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم (الثلاثاء) أن القادة البريطانيين يضعون خططًا لتنفيذ مهمة هجومية ضد فريق إرهابي مدعوم من إيران، هاجم ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة خليج عمان الأسبوع الماضي.

وأضافت "ميرور" أن "فريقًا من المتخصصين البريطانيين ومغاوير خدمة القوارب الخاصة وصلوا إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، حيث قتل رجل أمن بريطاني وأحد أفراد الطاقم الروماني على متن الناقلة"، وفقًا لما أورد " اليوم".

وأوضحت أن فريقًا كبيرًا من القوات الخاصة البريطانية وقوات الدعم النظامية وصل إلى المنطقة في عطلة نهاية الأسبوع لتعزيز فريق موجود بالفعل هناك في مهام تدريبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "عملية القتل أو الأسر المقرر تنفيذها سينفذها عشرات من أفراد القوات الخاصة الأكثر نخبة في بريطانيا، وأعضاء من فوج المظليين، وفريق طائرات دون طيار، بالإضافة إلى متخصصين في الحرب الإلكترونية الذين سيكونون مجهزين للتنصت على الاتصالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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