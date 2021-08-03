شاهد.. تصادم بطريق "المخواة- بطاط" ينتهي بإصابة محتجزة وتحرير

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جهود قدّمتها فِرَق "المدني" للحالة وتعامل من "الهلال الأحمر" إسعافيًّا

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تَلَقّت بلاغًا على الرقم الموحد (997) في تمام الساعة 7:34 صباح اليوم الثلاثاء، مفاده حادث تصادم بطريق "المخواة بطاط".

وأضاف: "تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفِرَق الإسعافية ومسح الموقع، اتضح وجود إصابة محتجزة بالموقع داخل السيارة".

وتابع: "تم التخلص من الاحتجاز من قِبَل فِرَق الدفاع المدني، وبعد ذلك تم الكشف على الإصابة وكانت إصابة خطيرة، وتم التعامل معها إسعافيًّا أيضًا، ونقلها إلى مستشفى المخواة لتلقي العلاج اللازم".