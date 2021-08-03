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«الأطباء»: التعليم الطبي تنظم لقاء الخبراء الـ12 حول مرض السكر

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«الأطباء»: التعليم الطبي تنظم لقاء الخبراء الـ12 حول مرض السكر «الأطباء»: التعليم الطبي تنظم لقاء الخبراء الـ12 حول مرض السكر

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أعلنت نقابة الأطباء، عن تنظيم لجنة التعليم الطبي بالنقابة العامة للأطباء، لقاء الخبراء الثاني عشر للنقابة، والمقام عبر تقنية زووم، بالتعاون مع الجمعية المصرية لدراسة أمراض السكر، والميتابوليزم، حيث يقام لأول مرة على مدار عدة حلقات مناقشة لـ50، حالة اكلينيكية حقيقية لمرض السكرى، وكيفية التعامل معها.

وأوضحت اللجنة في إعلان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الحلقة الأولى ستعقد يوم الجمعة الموافق 6 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر على الرابط:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LiBfdCGnRg-vro1TgL0XYg.

وأضاف الإعلان: «وسوف يعرض الحالات ويناقشها كوكبة من متخصصي أمراض السكر تضم: الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الأمراض الباطنة، والسكر بكلية طب القصر العيني، عضو الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض السكر، ورئيس الجمعية المصرية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، والدكتور عمرو عبدالوهاب، أستاذ الغدد الصماء والسكر بجامعة المنيا ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، والدكتورة هالة كحلة، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بكلية طب القصر العيني، والدكتورة سحر الحيني، رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر بجامعة المنيا»

واختتم: «ويدير الحوار والمناقشة: الدكتورة راوية خاطر، أستاذ الأمراض الباطنة والغدد الصماء والسكر بكلية طب القصر العيني، ولحجز أماكنكم، يرجى الدخول على الرابط التالي:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LiBfdCGnRg-vro1TgL0XYg
Webinar ID:
858 5300 9816«

المصرى اليوم

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