نائب بـ«النواب»: برنامج «الإمام المفكر» يصنع جيلا متميزا من العلماء المفكرين لمواجهة التطرف

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قال النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب، إن اطلاق وزارة الاوقاف تحت مسمى «الإمام المفكر» له اهمية قصوى، من خلال تشكيل لجان المقابلة والترشيح لأقوى وأهم برنامج تدريبي في تاريخ وزارة الأوقاف.

و اضاف «قريطم» في بيان له اليوم الثلاثاء، أن «الإمام المفكر» الذي يهدف إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان.

وتابع: «هذا البرنامج سيحقق جميع اهدافه وسيكون له دوره واسهاماته الكبيرة في مواجهة جميع الفتاوى والافكار الارهابية والتكفيرية خاصة ان تنفيذه سيكون تحت اشراف مباشر من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف».

و اشار إلى تأكيد وزير الأوقاف على أن الوزارة لن تبخل على هذا البرنامج بجهد أو مال، وستبذل أقصى طاقتها لتحقيق أهدافه وأن المرشحين سيمرون بعدد من المقابلات والاختبارات التي تسهم في اختيار أفضل العناصر المؤهلة لحمل لواء الدعوة إلى الله، بالحكمة والموعظة الحسنة وفهم الدين فهمًا صحيحًا بما يجعل منه عاملا هامًا يسهم بقوة في صناعة الحضارة وعمارة الكون وسعادة الإنسانية.

و أكد «قريطم» على أن الوزارة لديها نخبة من الأئمة شديدي التميز مؤهلين لحمل الراية والأمانة في المجال الدعوي بكفاءة واقتدار، وقال: «دورنا أن نعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقي بهم إلى المستوى الذي ننشده في العالم المفكر المستنير، وأن أي دولة أو أمة تمتلك هذه العناصر الدعوية المتميزة لن تؤتى من هذا الجانب ولن تستطيع الجماعات المتطرفة اختطاف الخطاب الديني منها مرة أخرى».

وطالب النائب بأن يتم ترشيح من يلتحقون بهذا البرنامج المهم من جميع المحافظات بصفة عامة والمحافظات الحدودية بصفة خاصة، لافتا إلى نجاح وزارة الاوقاف في منع اصحاب الافكار الارهابية والتكفيرية من التسلل نهائيا لاعتلاء أي منبر من منابر المساجد على مستوى الجمهورية بما فيها الزوايا والمساجد الصغيرة في جميع انحاء البلاد.