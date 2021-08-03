هالة زايد تعلن مواصفات الوجبة المدرسية للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن المعهد القومي للأورام حدد المواصفات القياسية للوجبة المدرسية الت ستقدمها مدينة «سايلو فودز» للطلاب على مستوى المحفظات، ونسب القيمة الغذائية التي يجب أن توجد في هذه الوجبات.

أضافت «زايد» خلال كلمتها أثناء افتتاح الرئيس السيسي للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات، أن المدينة الصناعية الغذائية دورها لا ينحصر في تقديم الطعام فقط، بل هي تقدم الغذاء الذي يعمل على تحسين المؤشرات الصحية للأطفال، وتعويضهم عن العناصر الغذائية التي تنقصهم.

أوضحت: «عملنا مع المعهد على ضبط مسب العناصر الغذائية والسعرات الحرارية الخاصة بالوجبات المدرسية لكل مرحلة عمرية خاصة بالأطفال» لافتة إلى أنه تم مراعاة نسبة انتشار الأنيميا في كل محافظة أثناء وضع مواصفات الوجبة المدرسية الخاصة بها، وكذلك تم مراعاة نسبة السمنة وقصر القامة في كل محافظة.

وأشارت هالة زايد إلى أن الوجبة المدرسية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يجب أن تحقق 25% من احتياجات الطفل اليومية، موضحة أنه يتم العمل الآن على تحديد مدى توفير احتياجات الطفل من الوجبة المدرسية على مدار السنة الدراسية، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة التربية والتعليم.