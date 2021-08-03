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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، الثلاثاء، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، والتي أسفرت عن ضبط 1460 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها:

في الجيزة، ضبط 2،9 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مطعم للوجبات الجاهزة.

وضبط 1،24 طن لحوم كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وضبط 5,4 طن أرز أبيض ودقيق فاخر وملح طعام معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة بدون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

وضبط 23،850 جهاز وقطعة مستلزمات طبية (جهاز قياس الأكسجين – كمامة) بدون مستندات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية، ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

وفي القاهرة، ضبط 2،5 طن لحوم مجمدة، ودهون حيوانية معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، وضبط 1,75 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، بحوزة مالك شركة لتجارة الأسمدة والبذور الزراعية بدون ترخيص.

وفي المنوفية، ضبط 1،45 طن مكرونة وزيت طعام بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن مطعم للوجبات الجاهزة.

وفي القليوبية، ضبط مالك محل بدال تمويني بحوزته 1،95 طن سكر و420 عبوة زيت تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المتهم بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين، للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.