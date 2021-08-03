إصابة ٩ أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ٩ أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، بمدخل مفارق بلبيس علي طريق بلبيس العاشر من رمضان، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ورود بلاغا من شرطة النجدة ، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية ، بمدخل مفارق بلبيس علي طريق بلبيس العاشر من رمضان، والذي أسفر عن إصابة ٩ أشخاص بينهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ٤ و ٦ سنوات بإصابات تنوعت ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.