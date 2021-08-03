بيراميدز يدافع عن المربع الذهبى والاسماعيلى يبحث عن التقدم فى الجدول بالدورى

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يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الإسماعيلي، غدا الأربعاء على ملعب ” استاد الدفاع الجوي”، في الساعة السابعة مساءًا ة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يبحث بيراميدز بقيادة اليونانى تاكيس جونياس عن انتصار جديد من أجل استكمال طريقه في البطولة وتثبيت مكانه داخل المربع الذهبي حيث يسعى التواجد في المسابقات الكبرى على مستوى قارة إفريقيا، لذلك لابد له من تحقيق الفوز في مباراة اليوم ليضمن الهروب من ملاحقة الاتحاد السكندري له على خطف مركزه، استطاع بيراميدز أن يقتحم المربع الذهبي بعد مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ليحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

من ناحية أخرى يتطلع الإسماعيلي الذي استعاد نفسه مرة ثانية في المنافسة بعد التعثر الذي بدأ به الموسم كما خرج من مسابقة كأس مصر، لتحقيق فوز يضيف له ثلاث نقاط جديدة لرصيده من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب حتى يتمكن من الوصول لمركز قري يدعم تواجده بالمسابقة، وفي هذه المواجهة يستعد الإسماعيلي بشكل جيد حيث أنه لايعحزه تحقيق الانتصار على نظيره بيراميدز فقد انتهت مباراة الدور الأول بينهما بالتعادل بهدف لكل فريق، ونجح الإسماعيلي في الإبتعاد عن سكة الهبوط، حتى وصل للمركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.