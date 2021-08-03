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الداخلية : ضبط 112 قضية مخدرات و46 قطعة سلاح في حملات «إعادة الانضباط»

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الداخلية : ضبط 112 قضية مخدرات و46 قطعة سلاح في حملات «إعادة الانضباط» الداخلية : ضبط 112 قضية مخدرات و46 قطعة سلاح في حملات «إعادة الانضباط»

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (46) قطعة سلاح نارى، (112) قضية مخدرات وتنفيذ (53220) حكما قضائيا متنوعا في حملات «إعادة الانضباط» في كل المحافظات.
قالت الداخلية: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 46 قطعة سلاح نارى مع 36 متهما».

وأضافت: «في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (53220) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (112) قضية مخدرات، بإجمالى عدد (118) متهما، وضبط 13 متهما هاربا و10 متهمين بالبلطجة».

وتابعت: «في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (286) دراجة نارية مخالفة، وضبط (27230) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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