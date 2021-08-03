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كشفت وزارة الكهرباء أن أقصى الأحمال الكهربائية التي شهدتها مصر، أمس الاثنين، إذ بلغت الأحمال 33000 ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة في الشبكة القومية للكهرباء.

وقالت الوزارة في بيانها: «بفضل الله هناك استقرار كبير في التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ حوالى 11750 ميجاوات وكان المتاح من القدرات الكهربية حوالى 45150 ميجاوات بما يمثل مردود ايجابى كبير لما تم في هذا القطاع الحيوى من تطوير سواء في إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية ويستمر جميع العاملين في الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية».