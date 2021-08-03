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يلتقي منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا في إطار الدور ربع النهائي من دورة أولمبياد طوكيو 2020، والتى ستتم إذاعتها عبر شبكة بين سبورت القطرية المالكة الحصرية لهذه البطولة المجمعة الكبرى، اليوم الثلاثاء 3- 8- 2021.

وتبحث الجماهير المصرية على عدد من الوسومات لمشاهدة المباراة المرتقبة مثل

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توقيت مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا الثلاثاء 3-8-2021 في أولمبياد طوكيو 2020

ويتبقى لمنتخب مصر لكرة اليد في دور ربع النهائي أمام ألمانيا يوم الثلاثاء الموافق 3-8-2021 في صالة يويوجي الوطنية عند الساعة الثانية إلا ربع بتوقيت القاهرة والثالثة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة. ويقدم المصري اليوم خدمة نقل مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا مباشر ظهر الأربعاء اليوم الموافق 3- 8 -2021

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر كرة اليد في مجموعة صعبة تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا الثلاثاء 3-8-2021 في أولمبياد طوكيو 2020

تردد bein sports القناة المفتوحة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا الثلاثاء 3-8-2021 في أولمبياد طوكيو 2020

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2