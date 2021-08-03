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المغرب تتقاسم مع صدارة العرب فى الحصول على الميدالية الذهبية بالدورات الأوليمبية

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المغرب تتقاسم مع مصر صدارة العرب فى الحصول على الميدالية الذهبية بالدورات الأوليمبية المغرب تتقاسم مع صدارة العرب فى الحصول على الميدالية الذهبية بالدورات الأوليمبية

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شهدت دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا في اليابان وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى تتويج الأبطال العرب بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو الحالي، وهو ما سمح للدول التي ينتمون إليها في التقدم في قائمة أكثر الدول العربية حصدا للمعدن النفيس في تاريخ الأولمبياد.

ومنح السباح التونسي الشاب أحمد الحفناوي، العرب أولى الميداليات الذهبية في أولمبياد طوكيو، بعد تصدره سباق 400 متر سباحة حرة، وحصد الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة، الميدالية الذهبية العربية الثانية، ثم حقق مواطنه معتز عيسى برشم، الميدالية الذهبية الأولمبية الثانية لقطر والثالثة للعرب، بفوزه بالمركز الأول في منافسات الوثب العالي، وذلك بعد أن اجتاز العارضة وهي على علو 2.37 م من المحاولة الأولى، وتقاسم الميدالية الذهبية مع البطل الإيطالي جيانماركو تامبيري، الذي حقق الرقم نفسه.

ومنح سفيان البقالي، الميدالية الذهبية الأولى للمغرب في الألعاب الحالية والرابعة للعرب، بتتويجه في سباق 3 آلاف متر موانع.

وهذه الميدالية هي السادسة للمغرب في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية، ولحق بمصر التي كانت تتصدر بمفردها قبل انطلاق أولمبياد طوكيو، قائمة الدول العربية الأكثر تتويجا بالذهب في الأولمبياد (6 ذهبيات).

وفيما يلي قائمة الدول العربية الأكثر حصدا للميداليات الذهبية في الأولمبياد عبر التاريخ:

1 – المغرب – 6 ذهبيات

1- – 6 ذهبيات

3- الجزائر- 5 ذهبيات

3- تونس- 5 ذهبيات

5- قطر- ذهبيتان

5- البحرين – ذهبيتان

7- سوريا – ذهبية واحدة

7- الإمارات- ذهبية واحدة

7- الأردن- ذهبية واحدة

تجدر الإشارة إلى أن سجل الميداليات العربية غير الذهبية، يضم كلا من لبنان، والسعودية، والعراق، وجيبوتي، والسودان والكويت.

المصرى اليوم

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