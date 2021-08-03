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أنشطة ثقافية وفنية بثقافة المنيا
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الاثنين 16 أغسطس 2021 08:38 مساءً
خبيرة إتيكيت: الزوج عليه أن يترك المنزل إذا زادت حدة المشكلة مع زوجته
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الاثنين 16 أغسطس 2021 08:38 مساءً
مستشار الرئيس السيسي: التلقيح ضد كورونا إجباري قريبا
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الاثنين 16 أغسطس 2021 08:38 مساءً
هجرة شرعية.. مبادرة لتنظيم سفر العمالة إلى الخارج
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الاثنين 16 أغسطس 2021 08:38 مساءً
ورش «الفنان الصغير ومبدعينا» بثقافة أسيوط
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الاثنين 16 أغسطس 2021 08:38 مساءً
ليلى حسين: لا أفكر في الزواج.. «أنا لسه صغيرة»
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الاثنين 16 أغسطس 2021 08:38 مساءً
ممثل أفغانستان في مجلس الأمن: الوضع في كابول مقلق وملايين الناس يواجهون المجهول
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الاثنين 16 أغسطس 2021 08:38 مساءً
اليونيسف تدعو لحكومة جديدة في لبنان تواجه الخطر الذي يهدد حياة الأطفال
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الاثنين 16 أغسطس 2021 08:38 مساءً
روسيا تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 08:30 مساءً
لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.. "الحافظ" إلى الاتحاد
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 08:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
"نحن وكل شيء سيحترق".. قرويون أتراك يحاولون حماية الممتلكات من الحرائق
فيديو
cnn arabic
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:37 صباحاً
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