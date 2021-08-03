"كورونا والصحة النفسية" عبر "العيادات الافتراضية" كل ثلاثاء بالطائف

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ضمن جهود تقديم الخدمات الطبية والاستشارات المتخصصة عبر التقنية الحديثة

شرع مستشفى الصحة النفسية بالطائف في إطلاق مبادرة جديدة من خلال "العيادات الافتراضية" تحت عنوان "كورونا والصحة النفسية".

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن العيادات ستعمل كل يوم ثلاثاء بهدف تقديم الاستشارات الطبية حول الصحة النفسية إثر جائحة "كورونا"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على تقديم الخدمات الطبية والاستشارات المتخصصة عبر التقنية الحديثة، مما سيسهم في توفير الجهد والوقت على المستفيدين، وخدمتهم من أي مكان، موضحاً أنه يمكن تسجيل المواعيد من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/j9eBHxeH8U42mRVNA

وقرّر المستشفى تخصيص عيادة للغرض نفسه في أسواق "تيرا مول" لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26-12-1442 من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الصحة النفسية بالطائف يعد أكبر مستشفى متخصص على مستوى المملكة، ويتسع لما يقارب 700 سرير، ويضم التخصصات كافة في مجال الطب النفسي، كما يحتوي المستشفى على التجهيزات اللازمة كافة التي تخدم النزلاء والنزيلات، إضافة إلى وجود مناطق ترفيهية ورياضية وعلاج بالعمل.