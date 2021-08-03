أخبار عاجلة

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة المنيا -
خبيرة إتيكيت: الزوج عليه أن يترك المنزل إذا زادت حدة المشكلة مع زوجته -
مستشار الرئيس السيسي: التلقيح ضد كورونا إجباري قريبا -
هجرة شرعية.. مبادرة لتنظيم سفر العمالة إلى الخارج -
ورش «الفنان الصغير ومبدعينا» بثقافة أسيوط -
ليلى حسين: لا أفكر في الزواج.. «أنا لسه صغيرة» -
ممثل أفغانستان في مجلس الأمن: الوضع في كابول مقلق وملايين الناس يواجهون المجهول -
اليونيسف تدعو لحكومة جديدة في لبنان تواجه الخطر الذي يهدد حياة الأطفال -
روسيا تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان -
لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.. "الحافظ" إلى الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بيانات سلبية ومخاوف ضعف الطلب تهبط بأسعار النفط من جديد

Print
بيانات سلبية ومخاوف ضعف الطلب تهبط بأسعار النفط من جديد بيانات سلبية ومخاوف ضعف الطلب تهبط بأسعار النفط من جديد
مدفوعاً بتراجع حاد في نشاط المصانع الصينية وتباطؤ بالقطاع

بيانات سلبية ومخاوف ضعف الطلب تهبط بأسعار النفط من جديد

واصلت النفط، اليوم الثلاثاء، تراجعها بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والولايات المتحدة، في حين أثار ارتفاع إنتاج الخام من منتجي "أوبك" مخاوف من ضعف في الطلب.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.33% إلى 72.65 دولار للبرميل، وكانت العقود قد أنهت تعاملات أمس عند 72.89 دولار للبرميل، مسجلة انخفاضاً نسبته 3.3%.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.25% إلى 71.08 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تداولات الإثنين عند 71.26 دولار للبرميل، حيث تراجعت بنسبة 3.6%، وفق رويترز.

وفي الصين، أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع في الصين تراجع بشكل حاد في يوليو 2021 مع انكماش الطلب للمرة الأولى في أكثر من عام، أما في الولايات المتحدة، فقد قال معهد إدارة المعروض إن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي أظهر علامات على التباطؤ للشهر الثاني على التوالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

مسؤول الهيلتون يرد: "أسعارنا موحدة" وبعض الشركات تتلاعب بالعروض.. والسائح السعودي في صدارة اهتمامنا

مسؤول الهيلتون يرد: "أسعارنا موحدة" وبعض الشركات تتلاعب بالعروض.. والسائح السعودي في صدارة اهتمامنا

في 7 أشهر.. أسعار الحديد تقفز 31%

في 7 أشهر.. أسعار الحديد تقفز 31%