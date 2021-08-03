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"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

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"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي "الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي
للذين قاموا بتوريد الكميات المخصّصة لهم لهذا الموسم وإغلاق الحسابات

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الخامسة من مزارعي القمح المحلي للذين قاموا بتوريد الكميات المخصّصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (42.849.230) ريالاً، وذلك لعدد (130) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (327.364.050) ريالاً لعدد (1007) مزارع وبكمية (253217) طناً.

يُذكر أن المؤسسة بدأت بتسلُّم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وبلغ إجمالي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه (413053) طناً لعدد (1694) مزارعاً، وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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