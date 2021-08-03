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الجيش اليمني يعلن صد هجوم للحوثيين شرقي محافظة تعز

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القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها الرسمي "26 سبتمبر"، أن "مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والحوثيين شرق مدينة تعز، تركزت في جبهة الكريفات، إثر هجوم شنته عناصر الحوثيين".

© REUTERS / Khaled Abdullah

وأكدت "تمكن الجيش من صد الهجوم وتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وتأتي المواجهات بعد إعلان الجيش اليمني، الأربعاء الماضي، مقتل 11 مسلحاً من الحوثيين وإصابة آخرين خلال إحباطه محاولة تسلل للجماعة صوب معسكر الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز.

وفي 17 نيسان/أبريل الماضي، سيطر الجيش اليمني على قرية زبيدة وتبة الشيكي في جبهة مَقبنة غرب تعز، إثر هجوم على مواقع تمركز للحوثيين أوقع 35 قتيلاً وجريحاً في صفوفهم، وذلك غداة استعادة قواته سلسلة تلال السوداء في منطقة القحيفة بالمديرية ذاتها، من قبضة مسلحي الجماعة. حسب وزارة الدفاع اليمنية.

وأطلقت الدفاع اليمنية مطلع آذار/مارس الماضي، عملية واسعة في محافظة تعز على مواقع مسلحي جماعة الحوثيين في مديريات مَقبنة وجبل حَبشي والمَعافِر غرب تعز، أعلنت خلالها السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، ومنطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.

وتتقاسم القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، السيطرة على محافظة تعز التي تكتسب أهمية استراتيجية لموقعها على ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى مضيق باب المندب أحد أهم الطرق البحرية الإستراتيجية في العالم.

SputnikNews

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