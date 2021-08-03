"آفاق المالية" تعلن استلام طلبات اكتتاب "الدليل التعليمي" للجولة الثانية

★ ★ ★ ★ ★

بعد نجاح اكتتاب الجولة الأولى بنسبة تغطية 100%

بدأ مدير الطرح "آفاق المالية" في استلام طلبات الاكتتاب بشركة "الدليل التعليمي" وللاطلاع والاكتتاب عبر منصة آفاق المالية للملكيةالخاصة عبر الرابط : https://bit.ly/3rMl1k8

و نجحت تغطية الاكتتاب بالحد الأدنى لإجمالي الاكتتاب عند نسبة 50% والتي تمثل عدد أسهمها 11,389 سهماً تم الاكتتاب فيها وتغطيتها بنجاح وسيتم طرح المتبقي من 22,778 سهماً للاكتتاب في الجولة الاستثمارية الثانية.

حيث تعتزم شركة الدليل التعليمي للتدريب والتعليم والتي تعد مجموعة تعليمية قابضة متخصصة في مجالات التعليم طرح 10.70% من أسهمها تمثل ما مجموعه 22,778 سهماً. ويتمحور عمل الشركة على استخدام المهارات في تدريب اللغة الإنجليزية وتوظيف المعلمين والاستشارات التعليمية لتقديم منتجات وحلول للتعليم والتدريب تتسم بالمرونة والملاءمة وبشراكات عالمية.

ومما يميز "الدليل التعليمي" خبرات تزيد عن الـ30 عاماً في مجال التعليم والتدريب. وتنوع قطاعات الأعمال في مجال التعليم، واعتمادهم على برامج تعليم اللغة الإنجليزية(Cambridge Assessment English) والذي يعد النظام الأول والأكثر قبولاً عالمياً فيما يخص تقييم مستوى تعلم اللغة الإنجليزية، كما تعد مناهجه الرائدة في المجال. ولدى شركة "الدليل التعليمي" شراكة إستراتيجية بحقوق حصرية معمدارس هلنسكي العالمية (Helsinki International Schools) صاحبة الريادة والمرتبة الأولى عالمياً في مجال التعليم الأولي بما لديهامن طاقم كبير من المختصين والأكاديميين في مجال الاستشارات التربوية والتعليمية مما مكن حصول المدارس على شهادة الآيزو (ISO 9001:2015). وهدفت الشركة إلى البحث عن تعليم متميز يمثل إضافة للتعليم في المملكة وتقديم نموذج تعليمي منافس وجذاب، ولهذا تمإجراء مسح دولي لأهم النماذج العالمية في مجال التعليم المبكر ووقع الاختيار على مدارس هلسنكي العالمية وذلك لأسباب كثيرة منها أنها تعتمد النموذج الفنلندي في التعليم وهو النظام المعروف بجودته، كما أن المدارس مرتبطة بجامعة هلسنكي المرموقة مما يساهم في التطويرالمستمر.

رابط نشرة الإصدار