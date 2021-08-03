الطقس اليوم وغدًا.. درجة الحرارة تتجاوز 40 فى القاهرة وتسجل 45 بأماكن أخري

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قالت هيئة هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها صباح اليوم إنه محطة أرصاد رصدت درجة الحرارة اليوم فى القاهرة 40.3 درجة مئوية، و43 في أسيوط، و45 في الخارجة، و38 في السلوم، وتستمر الأجواء شديدة الحرارة طوال الأسبوع وترتفع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً خلال حالة الطقس غدًا وحتى يوم الجمعة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك فرصة لسقوط أمطار جنوبًا علي مدينتي حلايب وشلاتين خلال طقس اليوم، وتتكون الشبورة المائية فى الصباح على الطرق الزراعية والسريعة بقرب المسطحات المائية.

رفع البيان الجديد الصادر عن الأرصاد الجوية اليوم عن توقعات درجات الحرارة التى سبق وتوقعها أمس عن حالة الطقس اليوم فرفعت من توقعات درجات الحرارة فى القاهرة وأسيوط والسلوم.

ويظل الطقس اليوم فى مصر رطب وشديد الحرارة فى القاهرة وكذلك الوجه البحري، ويستمر شديد الحرارة فى جنوب سيناء وكذلك جنوب البلاد، ورطب وحار في السواحل الشمالية، ويظل طقس اليوم فى الليل مثل حالة الطقس خلال تلك الفترة مائب للحرارة رطب.

تتوقع الأرصاد أن تكون الظواهر الجوية البارزو اليوم هي وجود فرصة لسقوط أمطار رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتكون هناك فرصة لتكون الشبورة على الطرق المتجهة من وإلي السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة والموج يرتفع من متر ونصف إلي مترين فى البحر المتوسط، ومن متر إلي مترين إلا ربع فى البحر الأحمر.

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توقعات درجات الحرارة اليوم

ترتفع درجة الحرارة في القاهرة اليوم إلي 40.3 درجة بحسب البيان الجديد للأرصاد الجوية، وتصل درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم إلى 35 درجة للعظمى، و26 للصغرى والمحسوسة 38 درجة.

وبحسب البيان الجديد تكون درجة الحرارة الأعلي فى مصر اليوم هي 45 درجة فى الخارجة، وتكون 43 درجة فى أسوان وإدفو وأسيوط والوادي الجديد، وتكون درجة الحرارة المحسوسة في تلك الأماكن 44 درجة، وتكون درجة الحرارة المحسوسة فى الأقصر 44 درجة.

وتكون درجات الحررة المتوقعة اليوم فى أسيوط 43-26، بني سويف 40-25، المنيا 41-25، قنا 42-27، سوهاج 41-26 العريش 36-25، الغردقة 38-29، المتوقعة في شرم الشيخ 38-27، حلايب 36-27، شلاتين 39-26، الطور 36-26، الفيوم 40-25 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم في دمنهور 36-27، بلطيم 35-25، طنطا 40-27، دمياط 34-25، سيوة 41-23، لمنصورة 40-26،، شبين الكوم 40-27، رفح 35-24، السلوم 37-23، الإسماعيلية 40-24، الزقازيق 40-26، االسويس 39-26، بورسعيد 35-26 درجة.

الطقس غدًا فى مصر .. درجة الحرارة تصل لـ43 وتحذير من أمطار رعدية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

تتوقع الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا الأربعاء وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة والوجه البحري للعظمي 41 والمحسوسة 43، وفى جنوب سيناء39 للعظمي و42 للمحسوسة، وفى السواحل الشمالية 35 للعظمي و38 للمحسوسة، وفى جنوب الصعيد 44 للعظمي و45 للمحسوسة، وفى شمال الصعيد 42 للعظمي 44 للمحسوسة،

درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل

تتوقع الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرراة حتى نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة ثم تبدأ في الانخفاض ببعض المناطق يومي السبت والأحد خلال الأسبوع المقبل، وتكون درجتى الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة الكبرى وأيضًا الوجه البحري يوم الخميس 42-44، وتنخفض الجمعة والسبت إلى 41-43 وتواصل الاتخفاض الأحد إلى 39-41 درجة..

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية من الخميس إلي الجمعة 35-38 درجة، ثم تنخفض السبت والأحد إلى 34-37درجة، وتكون فى جنوب سيناء من يوم الخميس إلى يوم الأحد 39-42 درجة.

وتكون الحرارة في جنوب الصعيد من الخميس إلى الأحد من الأسبوع المقبل إلى 45-46 درجة، أما فى في شمال الصعيد فتكون يوم الخميس إلى43-45 درجة، وتنخفض يومي الجمعة والسبت إلى 42-44، وتواصل الانخفاض الأحد لتصل إلي 41-43 درجة.

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