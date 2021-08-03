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49.7 مليون جنيه لإنشاء مشروعات في قطاع الكهرباء بشمال سيناء

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49.7 مليون جنيه لإنشاء مشروعات في قطاع الكهرباء بشمال سيناء 49.7 مليون جنيه لإنشاء مشروعات في قطاع الكهرباء بشمال سيناء

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أعلنت منطقة تعمير شمال سيناء التابعة للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص مبلغ 49.7 مليون جنيه من الخطة الجديدة لإنشاء مشروعات في قطاع الكهرباء بالمحافظة.

وأكد المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه سيتم استكمال وانشاء مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء منها انارة الطريق الدولى الساحلى من الميدان حتى سبيكة ومزار والروضة وسلمانة حتى مصفق في الاتجاهين، انشاء ومد خط كهرباء جهد متوسط بوسط سيناء وربط لوحتى كهرباء نخل ورأس النقب، وتوصيل التيار الكهربى لتجمع أم غريفد بنخل .

يذكر أن منطقة التعمير اعدت خطتها الجديدة عن عام 2021 / 2022 للمتوقع تنفيذه من مشروعات باجمالى 225 مليون و110 آلاف جنيه.

المصرى اليوم

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