صحة شمال سيناء: إعفاء 91 مريضًا من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن استمرار إعفاء الحالات المرضية غير القادرة من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، أنه تم إعفاء 91 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية خلال شهر يوليه الماضي بمستشفى العريش العام، وهم من المرضى غير القادرين.

وقال إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية، وذلك بعد إجراء بحوث اجتماعية شاملة لهم وزيارتهم منزليًا.

من جانبه، أوضح إبراهيم عبدالله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بالمديرية، أنه تم إعفاء 40 مريضًا من الرسوم بالقسم الداخلي و51 مريضًا بالعيادات الخارجية بمستشفي العريش العام.

وقال عبدالله، إن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل حصولهم على الخدمة الطبية وإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية حسب حالتهم الاجتماعية وبعد عمل بحوث اجتماعية شاملة لهم وزيارتهم منزليًا.