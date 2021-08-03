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اليوم.. الحكم على متهمين في إعادة محاكمتهما بـ«أحداث أطفيح»

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اليوم.. الحكم على متهمين في إعادة محاكمتهما بـ«أحداث أطفيح» اليوم.. الحكم على متهمين في إعادة محاكمتهما بـ«أحداث أطفيح»

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم على متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام مركز شرطة أطفيح».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت النيابة قد أحالت المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها «التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها».

المصرى اليوم

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