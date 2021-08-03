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اللجنة الأولمبية تهنئ ثنائي المصارعة وتحفزهم قبل الدور نصف النهائي

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اللجنة الأولمبية تهنئ ثنائي المصارعة وتحفزهم قبل الدور نصف النهائي اللجنة الأولمبية تهنئ ثنائي المصارعة وتحفزهم قبل الدور نصف النهائي

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حرص هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 على تهنئة لاعبي المصارعة محمد إبراهيم كيشو ومحمد متولي بالتأهل للدور قبل النهائي في منافسات وزن 67 كجم محمد إبراهيم كيشو ووزن 87 كجم محمد متولي في حضور اللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة.

حرص المهندس هشام حطب على تحفيز اللاعبين قبل مباراة الدور قبل النهائي التي تقام في السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت اليابان والتأكيد على ثقة جميع أفراد البعثة المصرية في قدرتهما على مواصلة الانتصارات ورفع راية مصر عالية.

ويتواجد محمد إبراهيم كيشو ومحمد متولي حاليا في صالة انتظار اللاعبين حيث يتم عمل استشفاء وتجهيز من قبل الجهاز الفني والبعثة الطبية استعدادا لمواجهات قبل النهائي.

يواجه محمد إبراهيم كيشو في قبل النهائي لاعب أوكرانيا بارفيز ناسيبوف، بينما يلعب محمد متولي مع لاعب المجر فيكتور لورسينز.

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