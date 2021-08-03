أخبار عاجلة

ماكرون: أفغانستان لا يجب أن تصبح معقلا للإرهاب -
الداخلية: قانون المرور لم يصدر حتى الآن .. والحديث عن عقوبات غير صحيح -
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد حصته في شركة أمريكية 13.3% -
«العارف» أول فيلم تتخطى إيراداته 50 مليون جنيه منذ ظهور كورونا -
فضل صيام عاشوراء وتاسوعاء .. هل يكفر صيامهما الكبائر ؟ -
فحص 580 حالة في قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية بقرية الحلفاية بنجع حمادي -
لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.. "الحافظ" إلى الاتحاد -
"الطاقة الذرية" تحذر من تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم -
"غوتيريس" يدعو لتوحيد الصفوف لضمان عدم استخدام أفغانستان ملاذاً للإرهاب -
شاهد.. سعوديات يعملن بالصناعات العسكرية: فخورات.. وبيئة العمل متميزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

اليوم.. سماع مرافعة دفاع المتهمين بـ«فض اعتصام النهضة»

Print
اليوم.. سماع مرافعة دفاع المتهمين بـ«فض اعتصام النهضة» اليوم.. سماع مرافعة دفاع المتهمين بـ«فض اعتصام النهضة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة ٦ متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، ومن المقرر بجلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم «تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماكرون: أفغانستان لا يجب أن تصبح معقلا للإرهاب

ماكرون: أفغانستان لا يجب أن تصبح معقلا للإرهاب

الداخلية: قانون المرور لم يصدر حتى الآن .. والحديث عن عقوبات غير صحيح

الداخلية: قانون المرور لم يصدر حتى الآن .. والحديث عن عقوبات غير صحيح

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد حصته في شركة أمريكية 13.3%

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد حصته في شركة أمريكية 13.3%

«العارف» أول فيلم تتخطى إيراداته 50 مليون جنيه منذ ظهور كورونا

«العارف» أول فيلم تتخطى إيراداته 50 مليون جنيه منذ ظهور كورونا