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اليوم.. محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

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اليوم.. محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي اليوم.. محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 متهمين في اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي .

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم تمويل الإرهاب وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات للجماعات الإرهابية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج ، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث لتمويل عناصر التنظيم، وتداولوا معلومات حول منشآت هي ميناء رأس جرجوب البحر ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس.

المصرى اليوم

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