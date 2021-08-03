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فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة

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فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة

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13 جائزة دولية نجح الفيلم السودانى القصير «الست» للمخرجة سوزانا ميرغنى فى اقتناصها خلال العام الحالى، منها 3 جوائز هذا الأسبوع، وهى أفضل مخرجة من مهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة، وأفضل فيلم قصير وجائزة تشيرمان من مهرجان زنجبار السينمائى الدولى، إضافة لإشادات جمهور المهرجانات ولجان تحكيمها بالجودة الفنية للفيلم، ليكون أكثر الأفلام العربية القصيرة حصدا للجوائز خلال 2021. ويحكى فيلم «الست» قصة «نفيسة» الفتاة السودانيّة التى تبلغ من العمر 15 عاما، وتعيش فى قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى «بابكر»، لكن أهلها رتّبوا لها زيجة بالشاب «نادر» وهو رجل أعمال يعيش فى الخارج، أما جدتها وهى الآمرة الناهية فى القرية، فهى الأخرى رسمت خططًا خاصة لحياة نفيسة. يقدم فيلم «الست» قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو فى قاعه، مسلطا الضوء على طرفى السلاسل الاجتماعية والتغيرات التى تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات.

الفيلم من تأليف وإخراج سوزانا ميرغنى، ويشارك فى بطولته ميهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدى، وحرم بشير.

المصرى اليوم

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