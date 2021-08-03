«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

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2 مليون مشاهدة خلال أقل من 72 ساعة حققها مغنى الراب «الچوكر»، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بأغنيته الجديدة «رقم 1 ده مش إنت»، ليحتل بها المرتبة الثانية فى تريند «يوتيوب»، ولاتزال نسب مشاهداتها فى تصاعد مستمر. ويعود مغنى الراب أحمد ناصر، الشهير بـ «الچوكر»، إلى غناء الراب بعد غيابه فترة طويلة منذ طرح آخر أغانيه «كوباية العصير» العام الماضى والتى حققت 2.2 مليون مشاهدة، ليحقق نجاحا كبيرا فى أوساط المراهقين والشباب بكلمات مثيرة للجدل، بعضها يحمل تلميحات وخروجا عن المألوف. وبدأ «الچوكر» مسيرته الغنائية فى عالم الراب بأغانى فخر وهِجاء عادة ما تحوى ألفاظا خارجة بين كلماتها، إلا أنه كان ينتج أغانى ذات معنى، أبرزها أغنية «انفصام حاد»، و«القصيدة» التى حققت 2.6 مليون مشاهدة، و«حلم كبير» محققا 1.8 مليون مشاهدة. وسخر موهبته فى كتابة الكلمات الزجلية ودراسته للفلسفة فى إنتاج أغانٍ ذات طابع خاص مثل «دنيا» التى حققت 4.4 مليون مشاهدة، و«عالم رابع» 1.5 مليون مشاهدة، حيث يتحدث فى أغانيه عن قضايا معاشة، منها تفشى ظاهرة التحرش، فأخرج أغنية بعنوان «أزمة مجتمع»، ليصبح أشهر أيقونات الراب فى مصر،

وتحقق أغانيه ملايين الاستماع والمشاهدات رغم بطء خطواته وقلتها فى تقديم الأغانى. وبالرغم أنه قدم أغانى بها إيحاءات، مثل أغنية «فرق واضح»، ولكنه حذف مثل هذه الأغانى نهائيا من على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، وعاد من جديد بطرح أغنية مثيرة للجدل تحت عنوان «رقم 1 ده مش إنت»، اعتبرها البعض هجوما غير مباشر على الفنان محمد رمضان الذى اشتهر على الساحة بعدة ألقاب أبرزها «نمبر وان» أو «رقم واحد»، فى حين فسرها البعض بأنها تحد مباشر لكل مغنى الراب على الساحة، وعلى رأسهم «أبيوسف» و«ويجز» ومروان بابلو. ومثلت أغنيته الجديدة «رقم 1 ده مش إنت» طابعا مختلفا عما كان «الچوكر» يعتمد عليه فى أغانيه السابقة، حيث غيّر محتوى الكلمات والموسيقى وحتى «الاستايل» الخاص به شخصيا، ليعلن بها عودته لساحة الراب بشكل جديد عن أعماله السابقة.

واعتمد «الچوكر» فى الأغنية الجديدة أسلوب «تراب راب» الموضة الجديدة لموسيقى الراب وهو اللون المغاير لأسلوب «الچوكر» الغنائى السابق.