أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي

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تأهل منتخب فرنسا لكرة اليد لنصف نهائي الأولمبياد بعد فوزه على منتخب البحرين بنتيجة 42-28 في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء على صالة (يويوجي ناسيونال ستاديوم)، في إطار الدور ربع النهائي بمنافسات كرة اليد (رجال) في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وسيطر منتخب فرنسا على مجريات المباراة منذ الشوط الأول، الذي نجح بالفوز به بنتيجة 21-14، وواصل سيطرته في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 42-28.

ويلتقي منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة مصر وألمانيا، التي ستقام ظهر اليوم الثلاثاء.