أخبار عاجلة

ماكرون: أفغانستان لا يجب أن تصبح معقلا للإرهاب -
الداخلية: قانون المرور لم يصدر حتى الآن .. والحديث عن عقوبات غير صحيح -
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد حصته في شركة أمريكية 13.3% -
«العارف» أول فيلم تتخطى إيراداته 50 مليون جنيه منذ ظهور كورونا -
فضل صيام عاشوراء وتاسوعاء .. هل يكفر صيامهما الكبائر ؟ -
فحص 580 حالة في قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية بقرية الحلفاية بنجع حمادي -
لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.. "الحافظ" إلى الاتحاد -
"الطاقة الذرية" تحذر من تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم -
"غوتيريس" يدعو لتوحيد الصفوف لضمان عدم استخدام أفغانستان ملاذاً للإرهاب -
شاهد.. سعوديات يعملن بالصناعات العسكرية: فخورات.. وبيئة العمل متميزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي

Print
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأهل منتخب فرنسا لكرة اليد لنصف نهائي الأولمبياد بعد فوزه على منتخب البحرين بنتيجة 42-28 في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء على صالة (يويوجي ناسيونال ستاديوم)، في إطار الدور ربع النهائي بمنافسات كرة اليد (رجال) في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وسيطر منتخب فرنسا على مجريات المباراة منذ الشوط الأول، الذي نجح بالفوز به بنتيجة 21-14، وواصل سيطرته في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 42-28.

ويلتقي منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة وألمانيا، التي ستقام ظهر اليوم الثلاثاء.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية

مباشر المصري ضد سموحة .. صراع المربع الذهبي

مباشر المصري ضد سموحة .. صراع المربع الذهبي