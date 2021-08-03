سفاح العجائز.. قتل واغتصب 4 سيدات أكبرهن 80 سنة على الطريق الزراعي (تفاصيل)

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن «مصطفي.أ» المعروف إعلاميا بـ«سفاح العجائز» ارتكب 36 جناية منها قتل واغتصاب 4 سيدات، تخطت أعمارهن الـ60 سنة، وقالت إن المتهم استدراج ضحاياه إلى مناطق نائية بقرى محافظتي بنى سويف والجيزة وقام بضربهن بالحجارة أو قتلهن خنقًا بهدف سرقتهن.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الذي يعمل مزارع بمحافظة بني سويف بعد اغتصاب ضحاياه قام بإلقاء اثنتين منهن في مجارٍ مائية، وبمواجهة المتهم بالتحريات الأمنية بعد القبض عليه اعترف أمام جهات التحقيق بالجرائم التي ارتكبها، وقال: «ليست هي المرة الأولى التي استدرج فيها السيدات الكبيرات في السن لسرقتهن واغتصابهن».

وقال المتهم: «منذ سنوات حاولت سرقة سيدة من محافظة الفيوم وبعد أن فشلت في قتلها وسرقة حلقها الذهبي، تم القبض على وصدر حكم ضدي بالحبس 10 سنوات، كما سبق القبض على في جرائم سرقات مواشي بالإكراه، كما سبق وأن صدر ضدي 9 قرارات اعتقال جنائي».

وقالت التحقيقات إن المتهم تعامل مع كل سيدة قام باستدراجها بطرق مختلفة، فالضحية الأولى كانت تسير في مدينة بني سويف، فاقترب منها وقام باستدراجها لتوصيلها إلى أحد الأشخاص يقوم بتوزيع اللحوم مجانًا، وأثناء سيرهما انتهز فرصة خلو المكان من المارة فطلب منها المبالغ المالية التي معها، فلم يجد معها شيئًا، فقام باغتصابها جنسيًا في الزراعات كرهًا، وبعدها كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.

وأضافت التحقيقات أن السيدة الثانية كانت تسير بجوار موقف محيي الدين بمدينة بني سويف، وكانت ترتدي حلق ذهبي فاقترب منها المتهم وبدأ الحديث معها بداعي مساعدتها في حمل حقيبتها إلا أنها رفضت فوجد المنطقة التي تسير فيها لا يوجد بها أحد فأمسك بقالب طوب وضربها على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم سرقة قرطها الذهبي ومبلغ 250 جنيهًا وهرب وتبين له بعد ذلك ان الحلق ذهب صيني.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم في عام 2018 استدرج سيدة 73 سنة موظفة بالمعاش واغتصبها ثم خنقها ليستولى على قرطها الذهبى وقام بإلقاء جثتها بترعة الإبراهيمية بمحافظة بني سويف، كما وعثر على جثة سيدة أخرى بالمنطقة الزراعية في الجيزة تبين بأن المتهم اغتصبها، ثم كتم أنفاسها واستولى على جوال قمح كان بحوزتها.

اسعاف المنيا - صورة أرشيفية

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تلقت عدة بلاغات بتغيب سيدات كبار في السن، بقري محافظتي الجيزة وبني وسويف، وبالفحص تبين «مصطفي. أ»، 65 سنة، مسجل جنائى «سرقة مواشى»، سبق اتهامه بارتكاب 36 قضية سرقة بالإكراه والشروع في قتل وسلاح دون ترخيص وآداب عامة وضرب.

تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة التي قررت بعد التحقيقات إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وبعد عدة جلسات أمام الجنايات وصدر المحكمة حكمها بإحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه شنقا في الجرائم التي ارتكبتها.