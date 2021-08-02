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المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا"

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المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا" المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا"
بينها حظر التنقل الليلي وإغلاق المطاعم والمقاهي

المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي

أعلنت المغربية، يوم (الاثنين) مجموعة من الإجراءات الجديدة، للحد من انتشار كورونا، على رأسها حظر التنقل الليلي ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا.

ومنعت الحكومة التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأغادير، على اعتبار أنها تسجل أعلى الإصابات، وفقًا لـ"رويترز".

وأغلقت الحكومة المطاعم والمقاهي في الساعة التاسعة مساءً وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الأماكن المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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