«زي النهارده».. وفاة مخترع الهاتف جراهام بل 2 أغسطس 1922

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هو ألكسندر جراهام بل المولود في أدنبرة بأسكتلندا في 3 مارس 1847وكانت عائلته تقطن في منزل في 16شارع شارلوت بالمنطقة الجنوبية من أدنبرة، أسكتلندا، والآن يعد من الأماكن البارزة والمعالم الشهيرة .كان لدى «ألكسندر جراهام بل» منذ طفولته نزعة قوية للمعرفة والاكتشاف ودفعه اهتمامه بصمم والدته إلى دراسة علم الصوتيات وكانت عائلته تعمل في مجال التخاطب وكانوا جميعًا متخصصين في تصحيح النطق وتعليم الكلام للصم والبكم.

وعندما كان طفلاً تعلم «جراهام بل» مثل إخوته على يد والده حيث تلقى مراحل تعليمه الأولى بالبيت.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه في سن مبكرة التحق بالمدرسة الثانوية الملكية في أدنبرة بأسكتلندا وكان سجله المدرسى حينذاك عاديًا وعندما بلغ «بل» السادسة عشرة من عمره، تمكن من تعلم وتعليم فن التخاطب والموسيقى، وفى1863اصطحبه والده مع إخوته لرؤية عرض لروبوت يحاكى صوت البشر وكانت التجارب الأولية التي أسفرت عن نتائج إيجابية خاصة بالصوت قد دفعت«بل»للشروع في أول عمل جاد له بشأن نقل الصوت مستخدمًا الشوكة الرنانة لاكتشاف رنين الصوت وبعد أن قام «بل» بإنشاء معمله، بدأ في إجراء تجاربه التي تستند للعلاقة بين الكهرباء والصوت.وصمم بيانو يمكن من خلال الكهرباء أن ينقل الموسيقى التي تصدر منه لمسافة بعيدة.

واستمر «بل» في إجراء تجاربه على التلغراف التوافقى. وكانت تكمن الفكرة الأساسية من هذه الأداة التي ابتكرها في أن الرسائل يمكن إرسالها عن طريق سلك واحد إذا تم إرسال كل رسالة من الرسائل بدرجة مختلفة، فتح «ألكسندر بل» في أكتوبر عام 1872 مدرسة في مدينة بوسطن تعرف باسم«فسيولوجيا الصوت وآليات النطق والكلام» وكان من أشهر تلاميذه «هيلين كيلر»وفى العام التالى، أصبح «بل»أستاذًا لفسيولوجيا الصوت وأساليب تعليم الكلام للصم والبكم بكلية التخاطب بجامعة بوسطن وبحلول عام 1874 أجرى تجاربه على الفونوتوغراف وهو جهاز يشبه القلم يستطيع رسم أشكال الموجات الصوتية التي تبدو على الزجاج المدخن وفى عام 1875 قام بتطوير جهاز التلغراف الصوتى وفى يوم 10 مارس 1876، نجح «بل» في تشغيل تليفونه باستخدام جهاز إرسال سائل وفى يوم 3 أغسطس 1876، ومن مكتب التلغراف بمدينة ماونت بليزانت أرسل «بل» تلغرافًا تجريبيًا دلالةً على أنه على أتم استعداد لبدء العمل وأثبتت التجارب بوضوح أن التليفون بإمكانه العمل لمسافات طويلة إلى أن توفى«زي النهارده»فى2 أغسطس 1922.